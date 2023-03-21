اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:26 م
أكرم القصاص
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خادم الحرمين يوجه بمواصلة العمل للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:10 م
خادم الحرمين يوجه بمواصلة العمل للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة، معربا عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في قصر عرقة بالرياض برئاسة الملك سلمان، حيث تناول المجلس مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وما اشتملت عليه من تأكيد على دعم المملكة المستمر لمسيرة العمل المشترك ولاسيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذلك موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.


وأطلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.


ونوّه مجلس الوزراء السعودي بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا الذي عقد في بروكسل، من استمرارها في دعم الشعبين لتخفيف آثار الزلزال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تجسيدا لالتزام المملكة الدائم في التضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم.


السعودية

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العاهل السعودي

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