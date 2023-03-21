حملات مكبرة بنطاق أحياء الاسكندرية للرقابة على الأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت سوق راتب ، الجزائر، وميدان التحرير وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 26 محضر متنوع و24 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 62 ألف جنية والتحفظ على 19 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش علي المحال والمنشأت التجارية والمطاعم والمخابز شملت الذراع البحرى ومنطقة الكيلو 21 مرورا بطريق إسكندرية مطروح ،سوق الهانوفيل حتى البيطاش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير عدد 43 محضر متنوع والتحفظ علي 47 حالة إشغال متنوع وإعدام 60 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت شوارع الامير لؤلؤ ، القفال ، الأمان ،الاسناوي وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع ، و18 إنذار والتحفظ علي 18 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالمحال التجارية إستهدفت منطقة طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر متنوعة و47 إنذار.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار وعدم إستغلال المواطنين إستهدفت شوارع سوتير ، محطة الرمل، والغرفة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 إنذار و6 محاضر متنوعة.