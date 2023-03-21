حصول أقدم محطة مياه شرب بسوهاج على شهادة الأيزو 45001

سوهاج عمرو خلف

حصلت محطة مياه سوهاج غرب السطحية بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية على شهادة الايزو 45001.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأشار أن شهادة الايزو 45001 تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وكذلك رفع كفاءة مستوى الصحة والسلامة المهنية من خلال وضع سياسات وأهداف وعمليات إلزامية في أماكن العمل للحد من عدد إصابات العاملين من خلال الوقاية ومراقبة المخاطر في موقع العمل والمخاطر الناتجة من الحوادث الكبرى.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة للرقابة والسلامة والصحة المهنية أن تلك الشهادة تستهدف تقليل الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث مع وضع خطط وإجراءات لتحديد المخاطر المحتملة وزمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

يذكر أن محطة مياه سوهاج غرب من أقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة والتى تغذى مدينة سوهاج وأن المحطة حصلت على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM.