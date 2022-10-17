رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة غرب المدينة للتأكد من انتظام محطات العمل.. صور

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة مفاجئة محطة مياه سوهاج غرب بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 300 لتر لكل ثانية ومحطة مياه الثقافة الارتوازى ومحطة مياه الجوازات وكذلك محطة رفع صرف صحى رقم 2 بمنطقة نجع أبو شجرة ومحطة رفع صرف صحى رقم 4 ومحطة رفع الصرف الصحى المساعدة بمدينة ناصر.
وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة التأكد من الالتزام بإجراءات التشغيل القياسي والصيانة الدورية وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى بالإضافة إلى الالتزام باتباع تعليمات ترشيد الطاقة وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع أعطال مياه الشرب والصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن لعدم قطع الخدمة عن المواطنين.
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة غرب المدينة (1)
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة غرب المدينة (2)
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