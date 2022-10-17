رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة غرب المدينة للتأكد من انتظام محطات العمل.. صور

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة التأكد من الالتزام بإجراءات التشغيل القياسي والصيانة الدورية وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى بالإضافة إلى الالتزام باتباع تعليمات ترشيد الطاقة وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع أعطال مياه الشرب والصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن لعدم قطع الخدمة عن المواطنين.