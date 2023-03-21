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جمعية مصارف لبنان تعلق الإضراب وتعلن عودة البنوك للعمل بدءا من صباح الغد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:00 م
جمعية مصارف لبنان تعلق الإضراب وتعلن عودة البنوك للعمل بدءا من صباح الغد مصارف لبنان
أ ش أ

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أعلنت جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب على أن تعود للعمل ابتداء من صباح غد الأربعاء وذلك بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين.


وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم الثلاثاء أن قرار تعليق الإضراب – المستمر منذ قرابة أسبوع – جاء على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي – على حد ما ورد بالبيان.


وأكدت الجمعية أنها ستتابع اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفا على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات.


وكانت المصارف اللبنانية قد دخلت في إضراب بدءا من الثلاثاء الماضي احتجاجا على ما وصفته بازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتعلقة بالقضاء المصرفي وللمطالبة بالإصلاحات التشريعية وحل الخلافات مع القضاء.


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