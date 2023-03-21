جامعة الدلتا التكنولوجية تكرم الأمهات المثاليات.. صور

المنوفية - محمود شاكر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر ب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات للطلاب، وبعض الأمهات من منسوبى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والمهندسة فاطمة منصور منسق الأسرة، وأحمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

ومن جانبه، رحب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بالحضور مهنئا الجميع بعيد الأم وحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا تقدير الجامعة لدور المرأة والأم المصرية، لما لهن من دور عظيم فى تكوين النشأ وبناء الأجيال والوطن، وموجها الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على تنظيم هذه الاحتفالية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن احتفالية الأم المصرية تأتى تعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من دور عظيم فهى الحارس الأمين على الهوية المصرية.

تناولت فعاليات الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، وتم تكريم بعض الأمهات المثاليات للطلاب وعدد من الأمهات من منسوبى الجامعة تقديرا لدور الأم العظيم وتكريمًا لها.