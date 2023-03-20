رئيس جامعة الأقصر يكرم ذوى الهمم الحاصلين على 15 ميدالية فى البارالمبياد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، 15 طالبًا من طلاب جامعة الأقصر "فرسان الإرادة" من ذوى الهمم، لما حققوه من نجاح ساحق، فى بارالمبياد الجامعات المصرية، بمدينة الإسكندرية؛ وذلك بإحرازهم 15 ميدالية، بين الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وسلم رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الـ15 شهادات تقدير، والتقط معهم الصور التذكارية احتفالًا بما حققوه من إنجاز رياضى كبير، مؤكدًا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها؛ لخدمة ودعم أبنائها الطلاب فى كل الأنشطة، موجهًا الشكر لكل القائمين على مشاركة الطلاب، ودعمهم فى تحقيق هذا النجاح، من رعاية الشباب المركزية، وكلية الألسن.

فى سياق متصل، افتتح رئيس جامعة الأقصر قاعة ذوى الهمم بالطابق الأرضى بكلية الألسن، تيسيرًا على طلاب الكلية من فرسان الإرادة، حيث سلمت الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن، مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، والدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الدرع المقدم من وزارة الشباب والرياضة للجامعة، بالإضافة إلى شهادة تقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للطلاب ذوى الهمم، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إلهام على عيسى، مستشار رئيس الجامعة لذوى الهمم، ونائب مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة، والدكتور محمود الجبلاوى، المستشار الرياضى لرئيس الجامعة، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب، وإشراف كل من: الدكتور محمود حمزة كلية الألسن، ودكتورة أروى أحمد، ودكتور مصطفى علاء الدين.

وكان طلاب الجامعة قد شاركوا فى فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية 2023، فى الفترة من 1 مارس إلى 6 مارس، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بأبى قير، للعام الثانى على التوالى، وحصد طلاب جامعة الأقصر 15 ميدالية، بين: ذهبية، وفضية، وبرونزية.