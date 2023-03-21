اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:04 م
أكرم القصاص
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تعزيز التكامل مع قطاع الطيران..

توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية فى مصر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:05 م
توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية فى مصر.. إنفوجراف إنفوجراف توجيهات الرئيس السيسى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.

•تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب

 

•تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران على النحو الذى يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة
 

توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية
توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية

 

•زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية

•متابعة المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة

•عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدنى

•تعزيز الجذب السياحى لمصر بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة


الطيران

السياحه في مصر

دعم السياحة في مصر

الرئيس السيسى

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