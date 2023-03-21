"تعليم شمال سيناء" تكرم الأمهات المثاليات بالمدارس وديوان المديرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية التربية والتعليم حفلات تكريم للأمهات المثاليات بالمدارس وديون عام المديرية، وحضر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء ، احتفال مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات بعيد الأم، وقام بتكريم الأمهات المثاليات بحضور الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئرالعبد التعليمية، و سالم عابد وكيل الإدارة والقيادات التعليمية بإدارة بئر العبد التعليمية.

والأمهات المكرمات هن: "بثينة عبد الحليم سليم، وعائشة مبارك زارع، وجيهان محمد ابراهيم، وهدى محمد سالم، وشيماء محمد موسى (ام حاضنة)، وتكريم المعلمة/ حنان سلامة سالم".

كما كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء الأمهات المثاليات بوظيفة الخدمات المعاونة بديوان عام المديرية، ونظم الحفل توجيه عام التربية الإجتماعية وعددهن 19أم، وشارك فى الإحتفال قيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بها.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أنه بالتنسيق مع العلاقات العامة قامت وحدة تكافؤ الفرص، بتنظيم ندوة عن بر الوالدين وصلة الرحم بديوان المجلس، بحضور الشيخ محمد عبد ربه، وتكريم العاملات بالمجلس بمناسبة عيد الأم.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، انه قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء التهنئة إلى ابتسام حسن حسين، لفوزها بلقب الام المثالية على مستوى المحافظة وحصولها على المركز الأول.

وأعلن المحافظ عن إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل أم فى شمال سيناء هى أم مثالية، موجهًا التحية للسيد رئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللمرأة السيناوية بشكل خاص.

من جانبه أكد على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط على 9 سيدات، وتم اختيار سيدتين منهن وارسال طلبيهما للوزارة لاختيار احداهما كام مثالية على مستوى المحافظة.

من جانبها وجهت ابتسام حسن حسين، الشكر للجميع، مؤكدة على سعادتها بالفوز بلقب الام المثالية، ومؤكدة على اهداء هذا الفوز لأبنائها الأربعة.