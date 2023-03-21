تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان المبارك

كتبت هبة السيد

قررت الهيئة القومية للبريد، تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث إنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 4300 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه قد تقرر تشغيل 60 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا؛ وذلك بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه قد تقرر أيضًا تشيغل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل مسائية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، بهدف توفير أفضل خدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.