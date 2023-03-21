تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة.. 365 قضية مخدرات و82 ألف حكم قضائى

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات ، (194) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (81592) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (365) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (403) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (153,890 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (42,050 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (21,142 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (9,670 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,570 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (2,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,405 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (595 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرام).

عدد (2506) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (194 قطعة سلاح نارى بحوزة 174 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

2 بندقية آلية.

(34) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة .

(137) فرد محلى.

طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة .

(228) قطعة سلاح أبيض .

 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81592) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

 (345) حكم جناية.

 (24635) حكم حبس جزئى.

 (4092) حكم حبس مستأنف.

 (41979) حكم غرامة.

 (10541) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إرتكبوا (5) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط(235) دراجة نارية مخالفة.

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.