تعرف على أسباب انتفاخ أوردة اليدين

كتبت نهير عبد النبى

يصاب بعض الأشخاص بالقلق عند انتفاخ وبروز الأوردة فى اليدين، وهى حالة طبية تكون فيها الأورة مشابهة للدوالى، وفى التقرير التالى نستعرض الأسباب الرئيسية لانتفاخ الأوردة حسب ما ذكره موقع foxveinexperts.



أسباب انتفاخ أوردة اليد - العمر السبب الرئيسى لانتفاخ عروق اليد هو العمر، حيث يفقد الجلد مرونته ويصبح أرق مع تقدم العمر، يجعل ترقق الجلد عروق اليد أكثر وضوحًا مما كانت عليه، كما أن فقدان المرونة يجعل أوردة اليد تظهر.



- التمرين هو سبب شائع آخر لانتفاخ أوردة اليد، حيث يؤدى النشاط البدنى أثناء التمرين إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يدفع الأوردة بالقرب من الجلد للانتفاخ، ويختفى هذا الانتفاخ بمجرد عودة ضغط الدم إلى طبيعته، لكن ممارسة الرياضة بانتظام تجعل أوردة اليد دائمة الانتفاخ.



- الطقس شديد الحرارة تميل درجات الحرارة المرتفعة إلى إحداث فوضى فى عروق الجميع، حتى الشاب السليم سيرى عروقه تتضخم، حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة من الصعب على الصمامات الوريدية العمل بشكل صحيح، ما يؤدى فى النهاية إلى تضخم الأوردة.



- انخفاض الدهون فى الجسم وتعتبر الأوردة المنتفخة فى اليدين من الحالات الشائعة، حيث تظهر الأوردة المتضخمة بشكل عام على سطح الجلد بسبب انخفاض الدهون فى الجسم.