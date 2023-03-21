تحصين 368 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور أشرف محيى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، تحصين أكثر من 368 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية، لتحصين الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها، مضيفا ان هذه الحملة البيطرية تأتى فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأوضح مدير الطب البيطري هذه الحملات تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة الاهالى وكذلك ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وناشد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة جميع المزارع و المربين و حائزى الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وفى هذا السياق وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.