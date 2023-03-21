تحرير 4642 محضر تبوير .. وإعادة زراعة 1023 حالة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تحرير 4642 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 675 فدانا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 ، لافتا إلى أنه تم إعادة زراعة 1023 حالة تم تبويرها بمساحة 100 فدان و16 قيراط و20سهم وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية، يأتى هذا فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 56 حالة تعدى على مساحة إجمالية "1 فدان و71 سهم" فى الفترة من 12 وحتى 18من مارس الحالى، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه خلال أسبوع تم تطهير مساقى خصوصية بمسافة طولية بلغ إجمالها (6) ك و(450) متر تطهير "تعاونى" بنواحى البتانون وبركة السبع شرق وبهناى وطبلوها، والتى تخدم مساحة (645) فدان بالزمام، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية فضلا عن عقد ندوات عن الارشاد المائى ونظم الرى الحديث فى سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث، مضيفا أنه تم الانتهاء من توزيع مايزيد عن 37 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى وحتى 15 مارس الحالى.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى بالمحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميدانى والدورى بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفورى معها وفرض سيادة القانون.