تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات مصرع شخص نتيجة سقوطه من عقار في البدرشين، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص سقط من عقار في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخص سقط من عقار وأصيب بكسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.