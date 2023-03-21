"تحديث الصناعة والأمم المتحدة" يفتتحان محطة "طاقة شمسية"

كتب إسلام سعيد

افتتح كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور شريف أبو النجا سكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الأطفال، محطة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة في مستشفى 57357، وذلك في إطار مجهودات مشروع Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، لتطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في قطاعات متعددة، وذلك استكمالاً لإنجازات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV.

وشهد الافتتاح جولة داخل محطة الطاقة الشمسية في أولى أيام عملها داخل جراچ محمود شلبي الملحق بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، والدكتور محمد بيومي- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال سيلفان ميرلين في إطار احتفالية الافتتاح، إنه فخور بتنفيذ المشروع في وقت قياسي وذلك بمشاركة كافة الجهات المُنفذة للمحطة في أقل من عام على توقيع بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومستشفى 57357، مؤكداً على أهمية المحطة ودورها الكبير في توفير الكثير من الفرص لعلاج المزيد من الأطفال.

فيما أكدت الدكتورة "هند فروح" مدير مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة أن القدرة الإنتاجية لمحطة الطاقة الشمسية الجديدة تصل لـ98 كيلو/وات، ‎وتنتج 160 ميجاوات ساعة/ سنويًا، أي ما يعادل 198,685 جنيه سنوياً، كما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 99 طن/ سنويًا.

وأضافت "فروح" أن مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV نجح في تنفيذ و تركيب 126 محطة شمسية في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بإجمالي قدرات 11 ميجاوات، وتعتبر محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 من المشروعات الهامة التي تحمل أبعاداً بيئية واجتماعية واقتصادية.