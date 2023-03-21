بوتين: خطة السلام الصينية تعد أساسا لتسوية سلمية للصراع مع كييف

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الصينى، شي جين بينج، حيث قال فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفى، إن المحادثات مع الرئيس الصيني كانت ناجحة وبناءة.

وأضاف الرئيس الروسى، أنه بإمكان روسيا والصين حل المشكلات الأكثر تعقيدا، موضحا أن التعاون الاقتصادي والتجاري يمثلان أولوية في علاقات بلدينا، وأن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات النفط للصين.

وتابع فلاديمير بوتين: "ناقشت مع الرئيس الصيني تفاصيل التعاون في مجال الطاقة، وهناك فرص واسعة للتعاون مع الصين في قطاع الغاز"، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري واقتصادي لروسيا.

وقال الرئيس الروسى، إن روسيا والصين بإمكانهما حل المسائل الأكثر تعقيدا، لافتا إلى أن هناك فرص لزيادة صادراتنا من اللحوم والحبوب إلى الصين.

وأوضح فلاديمير بوتين، أن خطة السلام الصينية تعد أساسا لتسوية سلمية للصراع مع كييف، مشيرا إلى أن خطة السلام الصينية يمكن أن تكون أساسا للتسوية في حال التزام الغرب وكييف بها.

وقال الرئيس الروسى، إن خطة السلام الصينية تتقارب في الكثير من بنودها مع وجهة النظر الروسية، متابعا : سنرد على قيام بريطانيا بإرسال ذخائر من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وتابع فلاديمير بوتين، : نأمل إبقاء قنوات الاتصال مستمرة مع الرئيس الصيني، موضحا أن الغرب قرر محاربة روسيا حتى آخر جندي أوكراني، ومؤكدا أن جميع الاتفاقيات مع منغوليا حول خط أنابيب سيبيريا 2 تم التوافق عليها.