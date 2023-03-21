اليوم السابع
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بلومبرج: المجر تستخدم الفيتو ضد بيان للاتحاد الأوروبى بشأن اعتقال بوتين

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:00 ص
بلومبرج: المجر تستخدم الفيتو ضد بيان للاتحاد الأوروبى بشأن اعتقال بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
وكالات

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كشفت صحيفة "بلومبرغ"، أن المجر منعت طلبا مشتركا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإصدار مذكرة دولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للصحيفة: "فيتو بودابست يعني أن كبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أصدر بدلا من البيان المشترك، بيانا باسمه، بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت "بلومبرغ"، إن وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي أصدروا الاثنين، بيانا يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هنغاريا رفضت التوقيع عليه، وأشارت إلى أن بودابست ستتخذ موقفا بشأن هذه القضية عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة في بروكسل.

وفي 17 مارس، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، إن هذا ليس له أي أسس قانونية أو تبعات، وبعد هذا القرار السخيف، شرعت هذه الهيئة في طريق التصفية الذاتية.

كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس أمر غير مقبول، ولا تعترف موسكو باختصاصها، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة القانون.


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