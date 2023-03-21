بريطانيا تمنع سياسيا دنماركيا متطرفا من دخول أراضيها لنيته حرق القرآن

كتبت رباب فتحى

أعلن توم توجندهات، وزير الأمن البريطاني إن راسموس بالودان، السياسى الدنماركى اليميني المتطرف الذي هدد بحرق نسخة من القرآن خلال زيارة إلى يوركشاير أنه مُنع من دخول المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بالودان ، زعيم حزب "سترام كورس" الذي تأسس في عام 2017 ، تمت إضافته إلى "مؤشر التحذيرات" و "لن يُسمح له بالدخول" إلى البلاد.

ونظم بالودان عدة احتجاجات أحرق فيها القرآن، وأدى بعضها إلى احتجاجات مضادة عنيفة.

وفي مقطع فيديو على تويتر يوم الأحد ، قال إنه يعتزم حرق نسخة من القرآن في ساحة عامة في ويكفيلد هذا الأسبوع تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأثناء حديثه في مجلس العموم خلال أسئلة وزارة الداخلية ، أثار النائب العمالي سايمون لايتوود مخاوف بشأن الزيارة المحتملة والاحتجاج.

وقال النائب عن مدينة ويست يوركشاير: "قال راسموس بالودان إنه سيسافر من الدنمارك إلى ويكفيلد لغرض وحيد هو حرق القرآن في مكان عام. سُجن بالودان سابقاً في الدنمارك لتصريحاته البغيضة والعنصرية. إنه رجل خطير لا ينبغي السماح له بدخول هذا البلد. هل يمكن لوزير الداخلية أن يؤكد لي ولمجتمعي أن الحكومة تتخذ إجراءات لمنع ذلك؟ "

أجاب توجندهات: "تمت إضافة بالودان إلى مؤشر التحذيرات ، وبالتالي فإن سفره إلى المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام ولن يُسمح له بالدخول".

في يناير، أحرق بالودان نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في ستوكهولم ، والتي تصاعدت إلى خلاف دبلوماسي بين تركيا والسويد.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت الشرطة إنها تحدثت إلى تلميذ أرسل تهديدات بالقتل إلى صبي بعد أن تسبب في أضرار طفيفة لنسخة من القرآن في ويكفيلد.

وأخذ طالب في الصف العاشر القرآن إلى مدرسة كيتلثروب الثانوية في 23 فبراير ، ومزق غلافه قليلاً بينما تم العثور على مسحات من الأوساخ في بعض الصفحات.