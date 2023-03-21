بايدن يرحب بإطلاق سراح أمريكى بعد احتجازه رهينة لأكثر من 6 سنوات غربى إفريقيا

أ.ش.أ

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق سراح عامل الإغاثة الأمريكي جيف وودكي في غرب إفريقيا.

وقال بايدن- في بيان نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "أنا ممتن للم شمل وودكي قريبًا مع زوجته وعائلته بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات محتجزًا كرهينة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها العميق لحكومة النيجر، التي كانت شريكًا مهمًا في المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لجهود الموظفين العموميين المتفانين في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية الذين جعلوا ذلك ممكنًا، مؤكدا أنه لا توجد أولوية أعلى في إدارته من استعادة وعودة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً في الخارج.

جدير بالذكر أن جيف وودكي، وهو عامل إغاثة كان محتجزا كرهينة لدى شبكة تنشط في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.