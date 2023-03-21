انتشال الجثة الثالثة من حادث غرق مركب بقرية أبوهور بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نجحت جهود فرق الإنقاذ بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، فى انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق قارب في نهر النيل أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وجار البحث عن باقي المفقودين الآخرين.

وتلقي مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بانتشال الجثة الثالثة من المفقودين الـ6 في حادث غرق مركب في نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة التي تم العثور عليها اليوم لشخص يدعي عبدالرحمن فتحي 30 سنة، والذي تم العثور على ابنه نعمان 3 سنوات في اليوم الثاني للواقعة منذ أربعة عشر يوما ، وجار البحث عن المفقودين الثلاثة الآخرين.

وكانت محافظة أسوان شهدت يوم 6 مارس الماضي حادث غرق مركب " فلوكه" في نهر النيل أمام قرية أبو هور بعد موجة طقس سيئة، وأسفر الحادث عن غرق 6 أشخاص وهم أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.