"المصرية للمطارات" تحتفل بعيد الأم وعيد تأسيس الشركة.. صور

كتب أحمد مصطفى

احتفلت اليوم الشركة المصرية للمطارات بعيد الأم و قام الطيار احمد منصور بتكريم عدد من الأمهات المثاليات بكل قطاعات الشركة و كذلك كرمت النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للمطارات بتكريم عدد من العاملات بمقر الشركة و بعض المطارات كأمهات مثاليات.

وخلال كلمته تقدم منصور بأسمى التهاني لكل أمهات مصر في عيدهن، فالأم هي مربية الأجيال والركيزة الأساسية لبناء مجتمع فاضل، فهي المعلم الأول وصاحبة التضحيات من أجل سعادة واستقرار أسرتها و هي عنصر أساسي في نجاح و تقدم الشركة و مطاراتها لما تبذله من جهد وفكر وتفاني في عملها.

من ناحية أخرى أحيت الشركة العيد ال22 لتأسيس الشركة المصرية للمطارات لها حيث تم تأسيس الشركة في التاسع عشر من مارس للعام 2001

و قد شهدت تلك السنوات على قصة نجاح و إنجازات متتالية لا تنقطع من تطوير مستمر بالمطارات و إفتتاح مطارات جديدة لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب و شركات الطيران من داخل مصر و خارجها.

و بهذه المناسبة قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة بتهنئة العاملين بالشركة و المطارات و وجه لهم التحية و التقدير حيث أنهم رأس مال الشركة الأساسي و العامل الرئيسي في نجاح و تطور الشركة المصرية للمطارات.