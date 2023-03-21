المتهم بسرقة عربة نقل يكشف أسلوبه فى سرقة السيارات بالقاهرة

بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في عين شمس بالقاهرة، أمام رجال المباحث، أنه يستخدم أسلوب المفتاح المصطنع في سرقة السيارات ، مستهدفا المركونة بالشوارع.

وذكر أنه قرر سرقة سيارة نقل كانت مركونة بالشارع أمام عقار، حيث انتهز خلو الشارع من المارة، واستخدم مفتاح مصطنع في سرقتها.

أرشد المتهم عن السيارة، وتم ضبطها بمنطقة المرج كما اعترف بسرقة سيارة أخرى أرشد عنها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد سرقة سيارة نقل بمنطقة عين شمس، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط (السيارة المستولى عليها) بدائرة قسم شرطة المرج، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب واقعة سرقة سيارة آخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.