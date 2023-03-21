الكويت وقطر وفلسطين ولبنان تعلن يوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك

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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الكويت مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون يوم غد /الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان .

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد /الأربعاء/هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد /الخميس/ هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.

وفي الكويت، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم /الثلاثاء/ أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي فلسطين، قال مفتي فلسطين في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ في المسجدِ الأقصى المبارك ِلمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1444هجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فلمْ تثبتْ رؤيةُ هلالِ شهرِ رمضانَ هذهِ الليلةِ، وعليهِ؛ يكونُ يوم غدٍ الأربعاء الثاني والعشرين مِنْ شهرِ مارس هو المتممُ لشهرِ شعبانَ، ويكونُ بعدَ غدٍ الخميس الثالث والعشرين مِنْ شهرِ مارس 2023، هو الأولُ مِنْ شهرِ رمضانَ المباركِ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين للهجرةِ.

وفي لبنان، أعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن يوم غد/الأربعاء/، هو المُتمم لشهر شعبان، وبعد غد/الخميس/ هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

وتوجه مفتي لبنان، بالتهنئة للمسلمين بهذا الشهر الكريم سائلا اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة.