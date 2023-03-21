القبض على شخص متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة سرقة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط إحدى شركات البترول، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول ، حيث تمكن من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.