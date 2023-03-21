القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد.

وقبلها قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، إنها بدأت في السحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية، بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة الثلاثاء، أنها "تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس".

وفى وقت سابق ندد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، بأعمال العنف والفوضى التى اندلعت أمس فى باريس خلال المظاهرات التى أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها.

وقال دارمانان، في تصريح اليوم: "المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة"، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن.