اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:10 م
أكرم القصاص
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فرنسا تلجأ لاحتياطيات الوقود الاستراتيجية وسط إضراب عمال المصافي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:15 م
فرنسا تلجأ لاحتياطيات الوقود الاستراتيجية وسط إضراب عمال المصافي الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، إنها بدأت في السحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية، بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة الثلاثاء، أنها "تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس".

وفى وقت سابق ندد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، بأعمال العنف والفوضى التى اندلعت أمس فى باريس خلال المظاهرات التى أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها.

 

وقال دارمانان، في تصريح اليوم: "المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة"، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن.

 

 


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