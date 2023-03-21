الغرفة الهندسية: افتتاح مصنع لإنتاج مكونات السخان الكهربائى باستثمارات 8 ملايين يورو

كتب إسلام سعيد

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اهتمام المصنعين بتوطين الصناعة المحلية بنسب أكبر من خلال انشاء مصانع متخصصة في توفير مستلزمات انتاج الصناعة.

وأضاف محمد المهندس أنه سيتم غدا الأربعاء افتتاح مصنع إنتاج السخانات الثيرموستات المستخدمة في صناعة سخانات المياه الكهربائية بالشراكة بين شركة فريش للاجهزة المنزلية وشركة كوثيرم الفرنسية بمدينة العاشر من رمضان بحضور المهندس خليل ابراهيم رئيس مجلس ادارة فريش و Mr. Jerome Faurot رئيس شركة كوثيرم الفرنسية الرائدة في تصنيع مكونات السخان الكهربائية على مدار 75 عاما.

ودعا جموع المصنعين الى زيارة هذا المصنع للتعرف على منتجاتها واستخدامها للحد من فاتورةًالاستيراز وتعميق التصنيع المحلي.

وكشف المهندس خليل إبراهيم أنه تم ضخ استثمارات جددة بالشركة عن طريق استيراد عدد 3 خطوط انتاج مخصصة لانتاج الثيرموستات لسخانات المياة و تقدر قيمة الاستثمارات التي تم ضخها خلال العامين السابقين بحوالي 8 ملايين يورو.

وأضاف أن المشروع يهدف الي توطين صناعة عناصر التسخين و الثيرموستات لسخانات المياة بحيث يصبح المصنع مركزا لتوريد هذة المنتجات الي اغلب مصنعي سخانات المياه الكهربائية في مصر بالاضافة الي فتح باب التصدير الي دول الخليج و منطقة الشرق الاوسط و التي بدأت بالفعل في ارسال طلبات التوريد ومنافسة الشركات الاوروبيه والتي كانت تعتبر المركز الرئيسي لهذين المكونين في السابق

وأشار المهندس خليل إبراهيم الى أن المصنع يقوم حاليا بتصدير عناصر التسخين الي كل من فرنسا – اوكرانيا – تايلاند – جورجيا – الهند – السعوديه بقيمة متوقعة بحوالي 7.9 مليون يورو لسنه 2023

يعمل بالمصنع حاليا حوالي 280 موظف ما بين عامل وفني ومهندس جميعهم مصريين تحت الادارة الفنية للجانب الفرنسي مع الاهتمام الشديد بتدريب كافة الكوادر والمديرين والمهندسين بجميع الدورات التدريبية سواء بمصر أو بفرنسا وانجلترا واليابان وذلك للارتقاء بجودة المنتج و جعله ينافس مثيلة المستورد.