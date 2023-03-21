"الطاقة الشمسية" ببنبان تبدأ مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أطلقت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، مبادرة للتشجير لزراعة 2000 شجرة مثمرة بقرى بنبان والرقبة والمنصورية التابعة لمركز دراو، إتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها الجمعية.

حضر احتفالية إطلاق المبادرة بقرية بنبان بمركز دراو، كمال حلمى رئيس مدينة ومركز دراو، نائبا عن محافظ أسوان، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة، و الدكتورة أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، والدكتور رمضان محمد وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، و الدكتور طارق رضوان أستاذ بكلية العلوم جامعة اسوان، والدكتور السعد عبد العظيم مدير الإدارة الصحية بدراو، وعدد من أهالى وقيادات قري بنبان والرقبة والمنصورية التابعة لمركز دراو باسوان.

وقال الدكتور وائل عبد الغني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان، إن المبادرة تاتى ضمن جهود الجمعية لخدمة ودعم القرى المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية، والذى يعد أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم، وذلك بما يحقق حياة كريمة لابناء هذه المناطق والقرى المحيطة وذلك فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الإقتصادى.

وأضاف الدكتور وائل عبد الغنى، أنه تم إطلاق اليوم مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة من أصناف المانجو، والموالح، والجوافة، وذلك للمساهمة فى التجميل، وزيادة الرقعة الخضراء بقرى بنبان والمناطق المجاورة ، إلى جانب تحسين الدخل على المدى البعيد للأهالى.

وأوضح حسام سلطان، مدير جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان، أن المبادرة تاتى كأول حملة وطنية بقرى بنبان لنشر الوعى البيئى، وذلك إتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الإقتصاد الأخضر، مضيفا أن المبادرة التى تم إطلاقها اليوم، ستشمل أيضا ورش عمل وندوات بقرى بنبان تستهدف رفع الوعى البيئى، لإثراء ثقافة الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المجتمع فى المشاركة للحفاظ على البيئة، فضلا الى توعية الأهالى بالجدوى الإقتصادية والبيئة لزراعة الأشجار المثمرة.

من جانبها أوضحت مروة حسن البنا المستشار الاعلامي للجمعية، أنه سيتم توزيع شتلات الأشجار المثمرة على الأهالى بنسبة 75% وبواقع 2-3 شجرة على كل منزل، وبنسبة 25% من الأشجار سيتم توزيعها على الوحدات الحكومية بقرى بنبان ، كما سيتم فى المقابل الإعلان عن حملة التطوع للمشاركة المجتمعية لتشجير قرية بنبان، من شباب جامعة أسوان وشباب منطقة بنبان.

وفى ختام الإحتفالية أشاد إدريس ربيع بركة، وعبد العزيز العزايزي، و حسن أحمد محمد، من ممثلى أهالى قري بنبان، بالجهود المتميزة من قبل جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، فى خدمة ودعم القرى المحيطة بمشروع محطات الطاقة الشمسية، مؤكدين على الدعم المتواصل الذى تقدمة الجمعية لخدمة الأهالى.