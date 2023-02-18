رئيس برلمان زيمبابوى يزور مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

زار جايكوب موديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوى والوفد المرافق له، اليوم السبت، محطات مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والتي تنتج 1465 ميجا وات من 32 محطة، ومخطط وصولها إلى 40 محطة لإنتاج 2000 ميجا وات لتصبح "سد عالي" جديدا، ضمن زيارته لمصر خلال الفترة من 13 إلى 21 فبراير الجارى.

وشملت جولة رئيس البرلمان الزيمبابوى، زيارة المركز الثقافى الإفريقى "متحف النيل الوثائقى" والذى يعتبر صرح حضارى وثقافى يربط بين مصر ودول أفريقيا بأكملها، وجولة نيلية في أسوان.

ومن جانبه، رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برئيس البرلمان الزيمبابوى والوفد المرافق له، فى إطار استقبال عاصمة الثقافة والشباب والاقتصاد الإفريقى للوفود الرسمية والبرلمانية، وكلف المحافظ اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام للمحافظة، بمرافقة جايكوب موديندا والوفد المرافق له خلال زيارته بأسوان.

وأكد محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن أسوان أصبحت الباب الملكى والقاعدة الرئيسية التي تنطلق منها أواصر العلاقات بين مصر والدول الإفريقية وتسعى الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تقوية العلاقات مع القارة السمراء وخاصة دولة زيمبابوي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية.