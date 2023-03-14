السفينة AAI BRELUDE تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحرى ، اليوم الثلاثاء، السفينة AAI BRELUDE وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء بإنهاء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وجود نشاط ملحوظ في حركة البضائع والشاحنات بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 92 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 478 شاحنة و 17 سيارة.

وشملت حركة الواردات 66 ألف طن بضائع، و241 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع ، 237 شاحنة و8 سيارة .

وغادرت السفينة LADY MOON وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، كذلك السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع و101 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا بينما شهد الميناء مغادرة السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 704 راكب بموانيها .