الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بذكرى يوم الاستقلال

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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.