اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:20 م
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


مصر

تونس

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة