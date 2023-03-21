اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:24 م
الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة شهر رمضان الرئيس السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.


وقال الرئيس السيسي- فى برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء- "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسرني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار".


الرئيس السيسي

السيسي

الجاليات المصرية

شهر رمضان المعظم

رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة