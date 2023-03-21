الخارجية الروسية: 16 دولة ترغب فى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن 16 دولة ترغب في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل خفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو، ولن نغير موقفنا بشأن تعليق مشاركتنا في معاهدة نيو ستارت، متابعة :"تعلق مشاركتنا في نيو ستارت لا يعني أننا سنغير نص المعاهدة".

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، ناقشا خطة بكين لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية "تمت مناقشة التسوية في أوكرانيا، لاسيما مقترح الرئيس الصيني بهذا الصدد".

ولم يذكر المتحدث باسم الكرملين، ما إذا تمت مناقشة قضايا التعاون العسكري أو عقود الغاز الطبيعي، خلال اجتماع بوتين وشي أمس الإثنين، ولكنه أشار إلى أن تفاصيل جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، عندما يدلى بوتين وشي بتصريحاتهما بهذا الصدد.