اليوم السابع
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التحقيق فى مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة في البدرشين

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:51 م
التحقيق فى مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة في البدرشين إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تحقق الأجهزة المعنية فى مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة في البدرشين، ما أسفر عن مصرعه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن العامل خلال إجراء أعمال صيانة اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى مدرسة في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل أثناء إجراء أعمال صيانة أعلى مدرسة، اختل توازنه وسقط مصابا بكسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البدرشين

امن الجيزة

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