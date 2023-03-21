البيت الأبيض يرفض احتجاج بكين على زيارة رئيسة تايوان لواشنطن

كتب أحمد عرفة

أعلن البيت الأبيض رفضه احتجاج بكين على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال البيت الأبيض، إن وقف إطلاق النار حاليا سيجمد المعارك على الجبهات، متابعا أنه لا نريد وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا الآن.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التبادل التجاري مع الصين يتم بالعملات المحلية لبلدينا، موضحا أن العلاقات بين بلدين تدخل إلى مرحلة جديدة.

وتعهد بوتين، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى بالكرملين اليوم الثلاثاء، بتأمين كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني من موارد الطاقة.

ويعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا وذلك في أعقاب محادثات موسعة هدفها العريض تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي.