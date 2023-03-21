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البيت الأبيض: ندعو الصين للضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:56 م
البيت الأبيض: ندعو الصين للضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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دعا البيت الأبيض، الصين للضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا، موضحا أن الصين وروسيا ترغبان في رؤية العالم يلعب وفقا لقواعدهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، لافتا إلى أن الصين ليس لها موقف محايد في الحرب بأوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أنه يجب على الصين حث روسيا على إنهاء الحرب بأوكرانيا.

وفى وقت سابق قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد يزور الصين العام الجاري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الدكتور سمير أيوب، كاتب وباحث سياسي، إن لزيارة الرئيس الصيني لروسيا أهمية كبيرة، والدليل على ذلك الاهتمام الغربي والأمريكي بها بالإضافة إلى الاهتمام الصيني والروسي.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك بعدين لهذه الزيارة؛ بعد خارجي خارج الصين وروسيا ألا وهو الأزمة الأوكرانية، وبعد داخلي يخص البلدين بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما؛ إلى أن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يسعى إليها الطرفان».

 


روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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