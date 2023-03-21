"البنتاجون": 31 دبابة أبرامز تصل كييف قبل الخريف

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن 31 دبابة أبرامز ستصل إلى كييف قبل الخريف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم؛ أدى إلى تدمير صواريخ كروز كان يعتزم الأسطول الروسي استخدامها في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، بأنه تم تدمير صواريخ كروز الروسية من طراز (كاليبر كي إن) أثناء نقلها عبر السكك الحديدية.

وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة إن صواريخ كروز (كاليبر كي إن) مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول في البحر الأسود بمدى تشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر ضد الأهداف البرية و375 كيلومترا ضد الأهداف البحرية.