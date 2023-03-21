اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرين واليمن يعلنان الخميس غرة شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:25 م
البحرين واليمن يعلنان الخميس غرة شهر رمضان المبارك هلال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غدٍ الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن الهيئة اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء ولم يتقدم للهيئة أحد بالشهادة برؤية الهلال، وبناء على ذلك فيكون يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهـر شعبان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

 


البحرين

اليمن

شهر رمضان المبارك

غرة شهر رمضان المبارك

رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة