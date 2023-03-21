البابا تواضروس يفتتح احتفالية تكريم المرأة المصرية

كتب: محمد الأحمدى

نظم المكتب البابوى للمشروعات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فرع القاهرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم المرأة المصرية ودورها الملموس في المجتمع حملت عنوان "تنمية المرأة لتنمية المجتمع".

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني الاحتفالية من خلال معرض للمنتجات الصغيرة التي تقوم عليها سيدات يدعمهن المكتب البابوي للمشروعات.

واستضاف المقر البابوي في إطار الاحتفالية 120 سيدة من مناطق متعددة بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء المجلس القومي للمرأة، فعاليات الاحتفالية بحضور الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وتضمنت ندوة تثقيفية للسيدات عن الشمول المالي بهدف دعم المرأة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تلاها ندوة طبية لتوعية المرأة عن أهمية الفحوصات الدورية وضرورة الكشف المبكر وكذلك التغذية السليمة للحفاظ على الصحة.

وتحدثت دكتورة چاكلين عازر عن أهمية الدور المجتمعي للسيدات وكيف يكون لها دور فعال في المجتمع. فيما تكلم نيافة الأنبا أكسيوس عن دور المرأة الملموس اليوم في المجتمع مشجعًا السيدات على أن يكون لهن دور فعال في مجتمعاتهن المحلية.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم عدد من السيدات ممن قدمن نماذج كفاح ونجاح، وبعدها تفقدت السيدات المشاركات معرض منتجات المشروعات الصغيرة، كما زرن القافلة الطبية، المتواجدة في الكاتدرائية والتي شملت عيادات: أسنان، رمد، باطنة ونساء.

ومن المقرر أن يستمر تواجد القافلة الطبية في الكاتدرائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، في إطار الاحتفال بالمرأة المصرية، وذلك يومي غدٍ وبعد غد حيث تتواجد عيادات صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي من الساعه العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وفى سياق متصل، تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مقر الديوان البابوي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وكان في استقباله المهندس رفيق الطوخي رئيس الديوان ومديري الإدارات والعاملين.

وزار قداسته إدارات الديوان واستمع لشرح عن التجديدات الإنشائية والتطوير التكنولوجي الذي أجري فيه، حيث افتتح بعض منها.

كما كانت لقداسته جلسة مع العاملين ألقى خلالها كلمة مناسبة عليهم، وناقش معهم بعض الآراء والمقترحات التي طرحوها، وأجاب على أسئلتهم.