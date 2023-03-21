استمرار جلسات مُنتدى الحوار الوطنى وورش عمل ومنافسات بمسابقة إبداع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، عدد من الفعاليات بمراكز الشباب، اليوم، الثلاثاء، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة 29 شاب من أعضاء مراكز الشباب.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة، تنظم وزارة الشباب والرياضة منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب و تعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شملت فاعليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمركز شباب منشأة عباس، بجلسة نقاشية حول محاور المنتدى الثانية و الثالثة " الاجتماعية، الاقتصادية "، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشته والخروج بتوصياته، وعرض التوصيات التي أسفرت عنها الورشة الختامية بالمركز، وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.

كما اختتمت لجنة التحكيم لمجال العزف، والموسيقى، والغناء الفردى، والموال الشعبي بشباب كفر الشيخ، ضمن فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب فى موسمه الرابع، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مهرجان إبداع ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند، كما يشارك في التصفيات التمهيدية 100 شاب وفتاة.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشه رياضية بعنوان « العنف القائم على النوع الاجتماعي» ضمن خطة نشاط أندية السكان لشهر مارس الجارى، وذلك بمركز شباب أبو طبل التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مركز الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه خلال الورشة الرياضيه، تم التحدث عن ظاهرة العنف الأسري وتوضيح مفهوم العنف والإكراه والعنف القائم على النوع الإجتماعي وأنواعه وكيفية التعامل مع ضحية العنف والفرق بين الجنس والنوع وحقوق ضحية العنف القائم على النوع والتحرش بأنواعه وذلك بهدف تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجوانب الطبية للحياة الأسرية ورفع الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية ،شمل برنامج الفعالية عددا كبيرا من الألعاب والأنشطة الرياضية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة على مسرح قاعة الفنون بالمركز الثقافي بكفرالشيخ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب فى موسمه الرابع، بمشاركة فريق مركز شباب مدينه بيلا، التابع لإدارة شباب بيلا بالعرض المسرحي " الفراشات" فكرة وإخراج إبراهيم ناصف، وفريق مركز شباب القليعة التابع لإدارة شباب الحامول في العرض المسرحي "أغنية على الممر" فكرة وإخراج فريد الأدهم.