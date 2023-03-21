ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 2.18%.. ورأس المال يربح 13.8مليار جنيه فى نصف ساعة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه خلال نصف ساعة ليصل إلى مستوى 984.426 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 15249 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 17864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 6302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.