احتفالا بعيد الأم.. "تعليم كفر الشيخ" تستقبل منسوباتها بالورود والحلوى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

في لفتة أدخلت البهجة علي قلوب منسوبات المديرية بتوجيهات، نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بتوجيهات وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استقبالاً للسيدات العاملات بالمديرية بالورود وتوزيع الحلوى، أثناء دخولهن المديرية، احتفالا بعيد الأم.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، تعبيرا عن فضلهن لتربيتهن أنجالهن، وكفاحهن مع أزواجهن، لأسرار أسرهن.

وقد حرص وكيل الوزارة على تهنئة كل سيدة ، مشيدا بدورهن كصناعات للرجال وقوام التقدم وعماد البيوت شقائق الرجال قائلا :أن يوما واحدا لا يكفي لشكر عطاء سنين، وقد رسمت البسمة على وجوه الجميع.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بهما، والتعرف على المستوى العلمي للطلاب في كافة المواد الدراسية، وتفعيل الانشطة الطلابية، متفقداً المكتبات والمعامل ودورات المياه.

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم لشرح المعلمين، وأدار حواراً بينه وبين التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المواد الدراسية، موجها لهم العديد من الأسئلة الخاصة بالموضوعات الدراسية وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المحالين على المعاش، يوسف لطفي السعيد يوسف، وسعاد عبد العزيز أحمد الشراكي من إدارة التوريدات، وسلوى حمدي حسين محمد، وحرص أثناء تكريمهم على تبادل الحديث الودي بينهم وتقديم الشكر والامتنان لهم على ما أسدوه من خدمات جليلة للمديرية والتربية التعليم بشكل عام، داعيا المولى عز وجل أن يرزقهم راحة البال وسعادة الدارين.