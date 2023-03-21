إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت منذ أيام على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.