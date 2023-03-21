إصابة شخصين فى حادثين سير بأوسيم والعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصان فى حادثين مروريين بمنطقة أوسيم، والعجوزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث سير بمنطقة بشتيل في أوسيم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن دراجة بخارية صدمت شخصا، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

كما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بإصابة شخص في حادث تصادم بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

كشفت تحريات رجال المباحث أن دراجة بخارية صدمت المصاب، أثناء سيره في الشارع، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.