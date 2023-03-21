إصابة رضيع إثر سقوط عمود كهرباء على سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب رضيع عمره شهرين، باشتباه مابعد الارتجاج، إثر تعرضه لسقوط عمود إنارة على سيارة ملاكى نطاق مدينة الزقازيق، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى ، لتلقى الإسعافات الأولية لها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول" يس ط" 5 شهرين، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين حدوث إصابة الطفل إثر سقوط عمود أنارة على سيارة ملاكى بنطاق مدينة الزقازيق، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.

فيما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس بمحافظة الشرقية، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.