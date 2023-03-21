أسامة ربيع: 40% زيادة فى إيرادات قناة السويس على العام الماضى

محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، إن هناك تعاونا مع شركة يونانية لجمع المخلفات السائلة والصلبة من القناة، سواء من المدخل الشمالى والجنوبى، والمعدات الخاصة لجمع المخلفات تأتى بها الشركة، مؤكدا أن الاتفاق مع الشركة اليونانية على بناء مصنع لتطوير المخلفات الصلبة فى السويس وبورسعيد، وإنتاج الكهرباء المتجددة من المخلفات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "هناك الخطة المطلوبة من الرئيس السيسى على تطوير الأصول فى القاطرات، وهناك 22 قاطرة جديدة ومتطورة تدخل حيز العمل بالقناة، بالإضافة إلى أن هناك توسعة القناة 40 مترا بالبحيرات المرة، وآخر العام سيتم الانتهاء من التوسعة".

وتابع: "هناك زيادة في الإيرادات على العام الماضى بنسبة 40%"، مضيفا أن هناك تقدما ملحوظا فى أرباح قناة السويس، وهناك خطة لتوطين الصناعة بالتعاون مع الصين فى إنتاج القاطرات في مصر، وتم البدء فى القاطرات فى ترسانة بورسعيد.