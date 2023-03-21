أحمد أنور مديرا تنفيذيا للمستشفيات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والأستاذ بكلية الطب بالعمل مدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، خلفاً للدكتور عادل حسن لتوليه منصب النائب الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقد استقبل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد أنور لتسليمه القرار، متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمة الموكله إليه، مطالباً بمواصلة مسيرة التطوير ورفع الكفاءة داخل المستشفيات الجامعية والتى تشهد حراك كبير الآن وعمل دؤوب للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب.

وأشار إلى أن المهمة صعبة وفى مرحلة تضع الجامعة بل وإقليم القناة وسيناء كثير من الآمال على المستشفيات الجامعية لتطوير المنظومة الصحية بالإقليم سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر البشرية، مُجدداً دعمه الكامل للمستشفيات الجامعية ومديرها التنفيذى الجديد لعبور مرحلة إنهاء إجراءات الإنضمام للمنظومة ورفع كفاءة المستشفيات.

ويُذكر أن " أحمد أنور " أستاذ طب وجراحة العيون واستشاري أول طب و جراحة العيون في كلية الطب جامعة قناة السويس ومستشفيات جامعة قناة السويس من ديسمبر 2019 حتى الآن، وشغل العديد من المناصب الإدارية منها: نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من نوفمبر 2020 حتى يوليو 2022.وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب من اغسطس 2022 وحتى الان ومحكم ابحاث باللجنة الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين بامجلس الاعلى للجامعات و مدير وحدة فحوص العيون بقسم طب العيون بمستشفيات جامعة قناة السويس منذ أكتوبر 2001 حتى مايو 2010 ومدير وحدة Excimer LASER وجراحة الاخطاء الانكسارية بقسم طب العيون في مستشفى جامعة قناة السويس منذ ديسمبر 2014 حتى الآن.