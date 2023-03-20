10 مليارات دولار استثمارات مستهدفة وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية في نشرة تلفزيون اليوم السابع منها ، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

واستعرضت النشرة آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار صعود السعر العالمي للذهب لمستويات قياسية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2085 جنيها للجرام، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2075 جنيها.

عيار 24 يسجل 2317 جنيها.

الجنيه الذهب 16600 جنيها.

اونصة الذهب 1996 دولار.

الذهب يتخطى المستوى 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ مارس 2022،

كما استعرضت النشرة تصريحات حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تقييم الوضع الاقتصادي في مصر يرتبط بما حدث من تغيرات كبيرة بعد 2011، وما شهدته من تغيرات في البلاد، وبالتالي فإن اخر 10 سنوات مؤثرة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ما شهده العالم من كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، بمشاركة اعضاء غرفة التجارة الامريكية في اليونان، بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة، وأحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية .

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وأضاف هيبة إن ‏مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

و‏أوضح أن مصر لديها سعر صرف مرن، وذلك لأول مرة، علاوة على أن هناك سلاسة في دخول الاستثمارات وخروجها بسهولة، وهذا أمر مهم جدا للاستثمار.