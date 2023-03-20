وفاة عم شوقى العامل الأمين وتشييع جثمانه بقنا.. قَبَّل صاحب العمل رأسه لأمانته

قنا صابر سعيد

شيع أهالى قرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، جثمان شوقى أبو العباس إلى مثواه الأخير بعد وفاته متأثرًا بمرضه، وهو عامل مصرى كرمه كفيله الخليجى بعد رحلة عطاء امتدت 40 عاما.

سادت حالة من الحزن بين أرجاء القرية لوفاة شوقى أبو العباس، الذى اشتهر بالعامل الأمين، وذلك لتمتعه بالخلق والأمانة بين أهالى قريته وسيرته الطيبة على مدار سنوات عديدة.

وكان قد أوضح شوقى أبو العباس فى لقاء مع اليوم السابع، أن الأمانة والاحترام السبب الرئيسى وراء تكريمه من الكفيل الخاص به فى السعودية، ويحب السعوديين الشخص الأمين، لافتًا أن كفيله خالد وأبناءه كرموه بعد كبر السن وطلبه الراحة.

وأشار شوقى أبو العباس، إلى أن أبناء خالد: فهد وأحمد وعبد الرحمن ومحمد وإيمان وأمل، كانوا بمثابة أبناء لهم وكان يخرج معهم فى التنزه واللعب والترفيه مع بعض، مضيفًا أن الكفيل أخبره بإقامة حفل صغير للاحتفاء به وأجل سفره للذهاب إلى أمريكا.

وتابع شوقى، فى أوقات مرضى لمرات عديدة أدخلنى المستشفى هو وأولاده فى فترات التعب التى تعرض لها خلال العمل فى السعودية، وكان يعطى الحقوق والمساعدة فى أى وقت وكنا نعمل أكثر من 40 شخصا مع خالد السعود.